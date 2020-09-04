Harun Tekin fedakarlık yaptı, formayı da kaptı

Teknik Direktör Erol Bulut, idmanlarda ve hazırlık maçlarında başarılı performans sergileyen Harun Tekin'i 1. kaleci yapacak. Altay Bayındır ise yedeğe çekilecek

Haber; Sözcü
Harun Tekin fedakarlık yaptı, formayı da kaptı
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04 Eylül 2020 08:11
Kanarya'da eldivenler yer değiştiriyor… Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Erol Bulut, yeni sezonda birinci kaleci olarak Harun Tekin'i görevlendirecek. 2018-19 sezonunda Bursaspor'dan transfer edilen Harun, ilk sezonun ardından Ankaragücü'nden getirilen Altay Bayındır'a kaleyi kaptırmıştı.

Genç eldiven Altay'ın başarılı performans sergilemesiyle kulübeye hapsolan 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Harun, Bulut'un göreve gelmesiyle yeniden yükselişe geçti.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Topuk Yaylası kampında ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla eski formunu yakalayan Harun, yeni sezonda ilk 11'de şans bulacak.

"HERKES FARKLI HARUN GÖRECEK"

Antrenmanlarında çok çalışan tecrübeli file bekçisi, "Tekrar 1 numara olmak istiyorum. Yeni sezonda herkes farklı bir Harun izleyecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Harun Tekin'in, sözleşmesinde yüzde 15 indirime gittiği öğrenildi. Bu fedakârlık yönetimin de beğenisini topladı.



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