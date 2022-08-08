Haris Seferovic: 'Önemli olan takım gibi oynamak'

Haris Seferovic, Spor Toto Süper Lig'de 1-0 galip geldikleri Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ardından konuştu.



Seferovic yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Çok iyi oynayamasak da önemli olan galibiyet almaktı. Başından beri söylediğim gibi kimin oynadığı veya kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan bir takım gibi, bir aile gibi beraber oynayarak kazanmak." dedi.



İsviçreli golcü ayrıca, "Taraftarımız bize burada mükemmel destek verdi. Çalışmaya devam edeceğiz. Evimizde oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





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