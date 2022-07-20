"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Galatasaray, forvet transferini resmiyete dökmek için artık geri sayımda.Sarı-kırmızılıların, Benfica ile kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.Havalimanında taraftarların önünde basın mensuplarına ilk açıklamasını yapan İsviçreli oyuncu,diye konuştu.Seferovic sakatlığı olduğuna yönelik spekülasyonlarla ilgili isesözlerini kullandı.Kendisini bekleyen Galatasaray taraftarlarına da üçlü çektiren tecrübeli isim, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.İsviçreli golcünün kısa süre içerisinde kendisini bir yıllığına Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.