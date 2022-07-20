Haris Seferovic, İstanbul'da! Galatasaray, forvet transferini resmiyete dökmek için artık geri sayımda.
Sarı-kırmızılıların, Benfica ile kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.
"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
Havalimanında taraftarların önünde basın mensuplarına ilk açıklamasını yapan İsviçreli oyuncu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu saatte beni karşılamak için buraya bir çok taraftar geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.
Seferovic sakatlığı olduğuna yönelik spekülasyonlarla ilgili ise "Bir problemim yok çok iyi durumdayım. Çok yanıltıcı haberler çıkıyor" sözlerini kullandı.
Kendisini bekleyen Galatasaray taraftarlarına da üçlü çektiren tecrübeli isim, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
İsviçreli golcünün kısa süre içerisinde kendisini bir yıllığına Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.
Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılıların, Benfica ile kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Haris Seferovic, İstanbul'a geldi.
"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
Havalimanında taraftarların önünde basın mensuplarına ilk açıklamasını yapan İsviçreli oyuncu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu saatte beni karşılamak için buraya bir çok taraftar geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.
Seferovic sakatlığı olduğuna yönelik spekülasyonlarla ilgili ise "Bir problemim yok çok iyi durumdayım. Çok yanıltıcı haberler çıkıyor" sözlerini kullandı.
Kendisini bekleyen Galatasaray taraftarlarına da üçlü çektiren tecrübeli isim, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
İsviçreli golcünün kısa süre içerisinde kendisini bir yıllığına Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.
Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
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