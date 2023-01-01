Haris Seferovic'e ülkesinden talip

Hocası Okan Buruk'un gözden çıkardığı ve ara transfer döneminin başlamasıyla kulübü Benfica'ya geri gönderilmesi planlanan Haris Seferovic'e, Türkiye'den sonra ülkesi İsviçre'den de talip çıktı.Servette Kulübü'nün yöneticileri, tecrübeli golcüyle görüşerek onu kadrolarına katmak istediklerini ilettiler.Türkiye'den de önemli teklifler alan deneyimli santrfor, Galatasaray'dan resmi olarak ayrıldıktan sonra kariyeri hakkında bir karar verecek.Seferovic, Katar'daki son Dünya Kupası'nda da İsviçre formasını terletmişti.Dünya Kupası'nda oynamasına rağmen Galatasaray'da formayı unutması sonrası Haris Seferovic yönetimle geleceğini masaya yatırdı. Moral açıdan iyi durumda olmadığını belirten yıldız oyuncu, kendisi hakkındaki kararın ne olacağını sordu.Yönetim, beklemesini söyledi ancak aslında çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı idareciler yedek kalmayı sorun etmeyecek bir santrfor arıyor. Bu isimlerin transferinde mesafe alınırsa Seferovic'in ayrılmasına izin verilecek.