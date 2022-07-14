Haris Seferovic, adım adım Galatasaray'a

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Galatasaray santrfor transferinde ilk sıraya koyduğu ve uzun süredir almak için uğraştığı Haris Seferovic'te mutlu sona ulaştı. İsviçreli golcü ile daha önce 2 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yetkililer, Benfica'ya ilk olarak ücretsiz kiralama teklifi yapmış ancak ret cevabı almıştı.Buna rağmen 30 yaşındaki oyuncudan vazgeçmeyen Galatasaray, bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldı ve 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir öneri götürdü.Tarafların prensipte anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği öğrenildi. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak 30 yaşındaki forvet, Avusturya kampına yetiştirilecek.