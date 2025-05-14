Hansi Flick'ten Ancelotti mesajı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili konuştu.



Flick, "Carlo Ancelotti, Real Madrid'de harika işlere imza attı. O, dünyanın en iyi ve en başarılı teknik direktörlerinden biri. Ancelotti'ye en iyi dileklerimi sunuyorum. Harika bir takıma katılacak ve Brezilya'da da başarılarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Ancelotti, 26 Mayıs'tan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.



