Galatasaray, Norwich City'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı, 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Bu transfer, kulübün bugüne kadar bir oyuncu için ödediği en yüksek rakam olarak tarihe geçerken, Hannover 96 kulübünden şok bir tepki geldi.
Alman ekibi Hannover 96, Galatasaray'ın yüksek bonservis bedelleri ödeyerek transfer yapmasına tepki gösterdi. Bunun arkasında, altı ay önce Hannover 96'dan Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn için ödenmesi gereken bonservis bedelinin hala tam olarak ödenmemiş olması yatıyor.
Galatasaray, Derrick Köhn için çeşitli bonus ödemeleriyle birlikte toplam 4 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti ancak bu miktarın yalnızca 2,5 milyon Euro'su ödendi. Eski Hannover 96 yöneticisi Martin Kind, haftalar önce yaptığı açıklamada "Galatasaray ödeme yapmadı, para hesabımızda değil" şeklinde sitemde bulunmuştu.
Kulüpler arasındaki temaslar sınırlı kalırken, Galatasaray'ın ödeme tarihini ertelemek veya anlaşmayı yeniden yapılandırmak gibi tekliflerde bulunduğu belirtiliyor. Ancak Hannover 96, bu tekliflerin tamamını kesin bir dille reddetti.
FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER
Galatasaray'ın Gabriel Sara transferi, Hannover 96'nın sportif direktörü Marcus Mann'ı da rahatsız etti. Bild'e konuşan Mann, "İnsan böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyor. Uzun vadede buna dur denmeli!" ifadelerini kullandı.
Hannover 96, haftalar önce FIFA'ya başvurarak bu transfer anlaşmazlığına müdahil olmasını istedi ve hukuki süreç başlatmakla tehdit etti. Ancak bu sürecin şu ana kadar somut bir sonuç vermediği ve devam ettiği belirtiliyor.
FIFA'NIN SON BİR MÜHLET TANIMASI BEKLENİYOR
Alman basınında yer alan habere göre; FIFA'nın, Galatasaray'a son bir mühlet tanıması ve ardından transfer yasağı veya uluslararası müsabakalardan men gibi yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunması bekleniyor. Ancak, Galatasaray'ın bu aşamaya gelmeden ödeme yapması muhtemel görünüyor. Buna rağmen Hannover 96 yetkilileri, ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda belirsizlik yaşıyor.
KÖHN'ÜN G.SARAY PERFORMANSI
Derrick Köhn, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 16 maça çıktı ve Beşiktaş'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde de 90 dakika sahada kaldı.
Alman ekibi Hannover 96, Galatasaray'ın yüksek bonservis bedelleri ödeyerek transfer yapmasına tepki gösterdi. Bunun arkasında, altı ay önce Hannover 96'dan Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn için ödenmesi gereken bonservis bedelinin hala tam olarak ödenmemiş olması yatıyor.
Galatasaray, Derrick Köhn için çeşitli bonus ödemeleriyle birlikte toplam 4 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti ancak bu miktarın yalnızca 2,5 milyon Euro'su ödendi. Eski Hannover 96 yöneticisi Martin Kind, haftalar önce yaptığı açıklamada "Galatasaray ödeme yapmadı, para hesabımızda değil" şeklinde sitemde bulunmuştu.
Kulüpler arasındaki temaslar sınırlı kalırken, Galatasaray'ın ödeme tarihini ertelemek veya anlaşmayı yeniden yapılandırmak gibi tekliflerde bulunduğu belirtiliyor. Ancak Hannover 96, bu tekliflerin tamamını kesin bir dille reddetti.
FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER
Galatasaray'ın Gabriel Sara transferi, Hannover 96'nın sportif direktörü Marcus Mann'ı da rahatsız etti. Bild'e konuşan Mann, "İnsan böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyor. Uzun vadede buna dur denmeli!" ifadelerini kullandı.
Hannover 96, haftalar önce FIFA'ya başvurarak bu transfer anlaşmazlığına müdahil olmasını istedi ve hukuki süreç başlatmakla tehdit etti. Ancak bu sürecin şu ana kadar somut bir sonuç vermediği ve devam ettiği belirtiliyor.
FIFA'NIN SON BİR MÜHLET TANIMASI BEKLENİYOR
Alman basınında yer alan habere göre; FIFA'nın, Galatasaray'a son bir mühlet tanıması ve ardından transfer yasağı veya uluslararası müsabakalardan men gibi yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunması bekleniyor. Ancak, Galatasaray'ın bu aşamaya gelmeden ödeme yapması muhtemel görünüyor. Buna rağmen Hannover 96 yetkilileri, ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda belirsizlik yaşıyor.
KÖHN'ÜN G.SARAY PERFORMANSI
Derrick Köhn, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 16 maça çıktı ve Beşiktaş'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde de 90 dakika sahada kaldı.