Hande Baladın resmen Fenerbahçe'de! İmzalar atıldı!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı milli voleybolcu Hande Baladın ve genç yetenek Helin Kayıkçı ile resmi sözleşme imzaladı.İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.Törene Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt ve Kadın Voleybol Takımı Sportif Direktörü Dariusz Stanicki katıldı.Transferin ardından açıklamalarda bulunan milli smaçör Hande Baladın, Fenerbahçe'ye katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Baladın, "Çok mutluyum, gerçekten sıcak bir karşılama oldu bunun için kulübümüze ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, bu heyecanla hep birlikte büyük başarılara imza atacağız. Taraftarımızla sahada buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıktığımda taraftarlarımızı yanımızda gördüğüm zaman daha farklı duygular hissedeceğime eminim ama şimdiden bile onların sıcak enerjisini ve desteğini hissedebiliyorum." ifadelerini kullandı.Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bugün burada sevgili Hande ve Helin'in imza töreni için bir aradayız. Hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Biz her branşta şampiyonlukları hatta Dünya'da ve Avrupa'da başarıları hedefleyen bir kulübüz. Bunun önemli adımlarından birisi de kadın voleybol. Sevgili Hande, Eczacıbaşı'ndan Fenerbahçe'ye geçti, altyapımızdan çıkan Zeren Spor'dan gelen sevgili Helin de önümüzdeki senenin planlamasında bizimle olacak." dedi.Bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt ise "Fenerbahçe bugün bir dünya yıldızı olan Hande Baladın'ı renklerine kattı. Türkiye'nin göz bebeği oyuncumuz. Helin de bizim altyapımızdan yetişen gelecek vaat eden bir sporcumuz. Çok mutlu bir gün, hepimize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.Altyapıdan yetişen Helin Kayıkçı ise dönüşüyle ilgili, "Bu mutluluğumu kelimelerle ifade edemem. Burası benim evim, ben her şeye burada başladım. Camiama geri döndüğüm için çok mutluyum. Bir sene bir ayrılık yaşadık, bu sürede kendimi her anlamda geliştirdiğimi düşünüyorum. Yuvama, dünyanın en büyük spor kulübüne A Takım forması giyerek geri döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.