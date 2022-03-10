Hamza Hamzaoğlu'dan galibiyet yorumu

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor karşılaşmasında alınan 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamza Hamzaoğlu'dan galibiyet yorumu
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10 Mart 2022 23:58
Spor Toto 1. Lig 22. hafta erteleme maçında Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iyi bir sonuçla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hamzaoğlu, Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İyi bir sonuçla bitirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp sıralamadaki yerimizi daha iyi pozisyona getirmeye çalışacağız. Maçlar da ertelendi. Adanaspor maçına hazırlanmak için süremiz olacak. Oyuncularımızı dinlendireceğiz. O maçtan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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