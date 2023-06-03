Hamsik, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un Alanya'yı mağlup ettiği maçın ardından futbola veda eden Marek Hamsik gözyaşlarını tutamadı!

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamsik, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı
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03 Haziran 2023 23:16
Son güncelleme 03 Haziran 2023 23:17
Maçın bitiminin ardından bordo-mavili takım orta alanda Hamsik'in etrafında toplandı. Tüm taraftarlara üçlü çektiren Slovak oyuncuyu takım arkadaşları havaya attı.

Şarkılar eşliğinde Hamsik, daha sonra tüm tribünlere giderek taraftarları son kez selamladı. Hamsik, sahadan çıkarken de tüm oyuncuların yaptığı koridor içinden alkışlanarak soyunma odasına gitti.

Slovak futbolcu, bu sırada gözyaşlarını tutamayarak sahadan ayrıldı.

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