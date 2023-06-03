Hamsik, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

Maçın bitiminin ardından bordo-mavili takım orta alanda Hamsik'in etrafında toplandı. Tüm taraftarlara üçlü çektiren Slovak oyuncuyu takım arkadaşları havaya attı.



Şarkılar eşliğinde Hamsik, daha sonra tüm tribünlere giderek taraftarları son kez selamladı. Hamsik, sahadan çıkarken de tüm oyuncuların yaptığı koridor içinden alkışlanarak soyunma odasına gitti.



Slovak futbolcu, bu sırada gözyaşlarını tutamayarak sahadan ayrıldı.





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