20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
15:00
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
14:30
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Hamdi Akın: "Ali Koç'a haksızlık yapılıyor"

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Fenerbahçe'nin mali ve sportif geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Eylül 2025 10:52
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Hamdi Akın: 'Ali Koç'a haksızlık yapılıyor'
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Sözcü gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

Hamdi Akın, Fenerbahçe'nin vizyonunu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda şampiyonluk hedefli yorsanız her şeyden önce sürdürülebilir bir finansal yapınız olmalı. Artık F.Bahçe içerisindeki onarım devri bitti, yatırım dönemi başladı. Kulübümüzü mali olarak ayağa kaldırmış olmanın avantajıyla artık yatırım ları daha rahat yapabiliyoruz. Bir dahaki dönem daha yoğun biçimde daha efektif çalışacağız ve başladığımız projeleri hızla nakit üretir hale getireceğiz."

"ARADAKİ FARKI AÇACAĞIZ"

Mali disiplin yapısına ilişkin ifadeler de kullanan Hamdi Akın "Tünelin ucundaki ışık çok yakın, hatta elimizle bile tutabileceğimiz kadar yakın. Ali Koç döneminde kulübün mali yapısının disipline edilmesiyle toplamı 850 milyon Euro'yu bulan 118 yıllık Fenerbahçe Kulübü tarihinin en büyük tesisleşme hamlesini başlattık. Bu projeler bittiğinde Fenerbahçe 'dünyanın en büyük spor kulübü' olma hedefini tesisleşme alanında da sağlayacak ve kavuşacağı modern tesislerle rakipleriyle arasındaki farkı açacak. F.Bahçe finansal anlamda artık düze çıkmıştır." dedi.

"YA ALİ KOÇ OLMASAYDI"

Başkan Ali Koç'un aldığı sorumluluğu hatırlatan Akın, şu ifadeleri kullandı: "Kimse unutmasın ki 7 yıl önce Ali Koç hiç kimsenin girmeye cesaret dahi edemediği bir yükümlülüğü üstlenerek bu sorumluluğu aldı. UEFA'nın batmaya en yakın kulüp olarak nitelediği kulübümüzü ayağa kaldırdı. 7 yıl içerisinde Ali Koç olmasaymış bizim finansal pozisyonumuz bütçemiz ve buna bağlı olarak futbol dışındaki tüm sportif başarılarımızda çok gerilerde kalırdı. Futbol takımımızın bütçe değeri asla 300 milyon Euro'nun üzerine ulaşamazdı."

"ELİ HEP CEBİNDE"

Ali Koç'un finansal desteğinden söz eden Hamdi Akın "Can Bartu Tesisleri'nin karşısındaki alanda Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin yapımına başlandı. Bu projenin 10-15 milyon Euro'luk bölümü için Başkan Ali Koç, Ark İnşaat'a, 'Siz cebinizden harcayarak projeye başlayın' dedi ve inşaat başladı. Başkanın eli sürekli kulübün üzerinde olması gerekiyor." dedi.

"HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Başkan Ali Koç'a haksızlık yapıldığını da iddia eden Akın sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Kulübün 7 yılda geldiği yer ortada; verdiği mücadeleler ortada. Mali ve finansal yapılanmadan, kurumsallaşmaya; amatör branşlardan olimpik branşlara kadar hiçbir kulüpte olmayan bir başarı var. Tüm bunları basite indirgemek çok büyük haksızlık bence. Başkan Ali Koç'a çok haksızlık yapılıyor.

Bizim sponsorlarımız rakibimizden farklı olarak kurumsal sponsorlar. Bu değer kolayca feda edilebilir mi? Yani 'Nasılsa gelirler iyi' demekle olmuyor. Nasıl yönettiğiniz, kimlerle yönettiğiniz, sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağınız önemli."
  
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
