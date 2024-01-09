Los Angeles Lakers başantrenörü Darvin Ham'in, takım sahibi Jeanie Buss ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Rob Pelinka tarafından güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edildiği iddia edildi.



Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Ham'in Lakers'ın koçu olarak geleceğine ilişkin bazı spekülasyonlar çıkmış olsa da, Substack'ten Marc Stein ve ESPN'den Brian Windhorst'ün raporları, Los Angeles'ta yakın zamanda bir koçluk değişikliğinin yapılmayacağını ortaya koydu:



"Lig kaynakları, Ham'in Lakers'ın sahibi Jeanie Buss ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Rob Pelinka'dan güçlü bir şekilde destek almaya devam ettiğini söylüyorlar."



18-19'luk derecesiyle, Aralık ayı başında Sezon İçi Turnuvası'nı kazandığından beri sıkıntı çeken Lakers, son 10 maçının yedisini kaybetmişti.





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