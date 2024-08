Halter, Los Angeles 2028 için umutlandı

"Devşirme yolu" tercih edilmeyecek

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Los Angeles 2028'in Türk halterinin "zirve yaptığı olimpiyat" olacağını söyledi.Paris 2024 Olimpiyatlarını AA muhabirine değerlendiren Ünlü, oyunlara iyi hazırlandıklarını belirterek, "Halterde kotalar düşürüldü, bir de sıkletlerde birleştirilme oldu. Bu nedenle bizim alt sıklette yarışan sporcularımız üst sıklette kota almaya çalıştı ama bu çok zor bir ihtimaldi. Göreve geldiğimiz günden itibaren 3 yılda takımımızı toparlamaya çalıştık, altyapıda gerçekten ciddi çalışmalar yaptık. Ümit veren sporcularımız var." dedi.Ünlü, Paris 2024'te 4'üncü olan Muhammed Furkan'ın olimpiyat oyunlarına güzel şartlarda hazırlandığını anlatarak, "Gerçekten abartmadan söylüyorum, bakanlığımız, bakanımız, bakan yardımcımız, genel müdürlüğümüz, her zaman sporcuların, bizlerin yanında oldu ve her istediğimiz yerine getirildi. Furkan, olimpiyata gitmeden önce 161 kilo koparma, 197 kilo silkme yaptı, zaten Paris'te bu dereceyi yapsa olimpiyat şampiyonuydu. Paris'te heyecan yaptı, panik yaptı." diye konuştu."Müsabaka atmosferinin" çok önemli olduğunu, Muhammed Furkan'ın derecesinin madalya getirmese de umutları artırdığını dile getiren Ünlü, "Muhammet Furkan, burada 2028 Olimpiyatlarında kürsünün en üstünde yer almayı hedeflediğini bize gösterdi. Furkan'ın bu korkuyu içerisinden attığını düşünüyorum. Çok net söylüyorum, Los Angeles 2028, Türk halterinin zirve yaptığı olimpiyat olacak, orada hem teknik, hem güç anlamında daha profesyonelce hazırlanmış sporcularımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.Talat Ünlü, 3 yıldır görevde bulunduklarını, bu sürede olimpiyatlara hazırlanmanın kolay olmadığını ifadelerini kullandı.Yetiştirilecek yeni sporcular için "devşirme yolunu" tercih etmeyeceklerini anlatan Ünlü, şunları aktardı:"İşin doğrusu kendi çocuklarımızla başarıya gitmek. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Taner Sağır bunlar bizim kendi çocuklarımız öz ve öz Türk evlatları evet, Bulgaristan'dan göç yoluyla geldiler ama onların özü, sözü, her şeyi Türk'tür ve biz onların başarılarıyla her zaman gurur duyduk. Bakın şimdi bir Naim Süleymanoğlu'nu bulmak o kadar zor ki bir daha dünya bulamadı. Yani Naim'in 60 kiloda yapmış olduğu rekorları hiç kimse kıramadı. Halil Mutlu'nun aldığı dereceleri, rekorları dünya ve Avrupa şampiyonalarına baktığın zaman onları yakalamaları çok zor. Naim bir efsaneydi, efsane olarak kaldı. 2004 olimpiyatlarında en başarılı branşlardan birisi halterdi, orada 3 altın, 2 bronz madalyamız var. 2004'e katıldığımız sporcuların hepsi madalyayla döndü. Nurcan Taylan 2004'te tarih yazdı, olimpiyatlarda ilk defa bir Türk kadını olimpiyat şampiyonu oldu o da halterden.""Bugünkü imkanlar çok daha geniş bizim çok daha iyi işler yapmamız lazım." ifadesini kullanan Ünlü, "Yıldız, genç kategorilerinde Avrupa'da dünyada sayısız madalyalar aldık. Bu da şunu gösteriyor ki 2028 olimpiyatlarının anahtarı buralarda. Önümüzde gençler dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonası var ona hazırlanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.