Halkbank'ta Taner Atik dönemi kapandı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Taner Atik dönemi sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halkbank'ta Taner Atik dönemi kapandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2023 00:17
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, başantrenör Taner Atik ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde antrenör, genel menajer ve başantrenör olarak hizmet eden Taner Atik'le yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Sayın Taner Atik'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan, Taner Atik de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Halkbank ile çok sayıda şampiyonluk ve kupa aldıklarını anımsatarak kulüp yönetimi, sporcu ve taraftarlara teşekkür etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery