Halkbank'ın CEV Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi serüveni çarşamba günü başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ın CEV Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor!
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12 Kasım 2024 12:04
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü sahasında Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımını ağırlayacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak maçı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Aleksandar Petrovic hakem ikilisi yönetecek.

Halkbank, D Grubu'nda Saint-Nazaire VB Atlantique takımının yanı sıra İtalya'dan Sir Sicoma Monini ve Çekya'dan Jihostroj CESKE ile mücadele edecek.

Başkent temsilcisi geçen sezon çeyrek finalde İtalya'nın Cucine Lube takımına elenerek organizasyona veda etmişti.

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