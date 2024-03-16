Halkbank evinde Galatasaray'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Halkbank konuk ettiği Galatasaray'ı 25-16, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Perrin, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza, Doğukan Ulu, Micah Ma'a (Deniz İvgen, Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman)
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 25-16, 25-21, 25-21
Süre: 77 dakika (20, 27, 30)
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Perrin, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza, Doğukan Ulu, Micah Ma'a (Deniz İvgen, Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman)
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 25-16, 25-21, 25-21
Süre: 77 dakika (20, 27, 30)
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