Halkbank, eski oyuncusu Selçuk Keskin'i transfer etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, eski oyuncusu Selçuk Keskin'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA
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Halkbank, eski oyuncusu Selçuk Keskin'i transfer etti
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26 Haziran 2021 16:33
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, eski oyuncusu, 39 yaşındaki pasör Selçuk Keskin'i transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro yapılandırmaları kapsamında, tecrübeli pasör ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Halkbank'ta ikinci kez sorumluluk alacak olmanın kendisi için onur verici olduğunu belirten Selçuk Keskin, "Halkbank, Türk voleybolunun temel taşlarından biridir ve mottosu her zaman başarıdır. Bu yeni macerada yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım kupalar kaldıracağımız bir sezon olur. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

1,93 metre boyundaki milli oyuncu, daha önce Çankaya Belediyesi, Polis Akademisi, Arkas Spor, Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giymişti.


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