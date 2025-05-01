Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi hazırlıklarını başantrenör Radostin Stoytchev yönetiminde sürdürüyor.
Polonya'nın Lodz kentinde 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyon öncesinde, takımın deneyimli oyuncusu İzzet Ünver açıklamalarda bulundu.
Sezon boyunca yaşadıkları zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıklarını belirten İzzet, şunları kaydetti:
"Ligin ilk düdüğünden bu yana sakatlıklardan çok çektik, hiçbir zaman tam randımanlı olamadık. Sezon içinde yaşadıklarımız özellikle Türkiye liginde elimizde olmadan sergilediğimiz inişli çıkışlı grafik, Şampiyonlar Ligi'ne sımsıkı tutunmamızı sağladı. Türk erkek voleybolu olarak Avrupa arenasındaki başarı grafiğimizi yukarı çıkartmak adına bu dörtlü final bizim için çok kritik, bunu biliyoruz. Halkbank olarak 3-4 yıldır CEV Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiğimiz başarı ülkemize gelen yabancı oyuncuların da kalitesini yukarı çıkartmıştır. Bizi de en yukarının yörüngesine oturttu. Bu durumun erkek voleybolu olarak ivmemizi daha da yukarı çekeceğini düşünüyorum."
- "Madalya ile dönmek için elimizden geleni en yüksek seviyede ortaya koymak istiyoruz"
Dörtlü Final'de her takımın eşit olduğunu ve kupa hedefiyle katıldıklarını ifade eden İzzet, şu değerlendirmede bulundu:
"Dörtlü Final, maç maç ilerlenecek bir organizasyon ve önümüzde kazanmamız gereken iki mücadele bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa voleybolunun en iyi son dört takımı tek amaç uğruna mücadelelerini ortaya koyacak. Madalya ile dönmek için elimizden geleni en yüksek seviyede ortaya koymak istiyoruz."
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne hazırlanıyor
CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi konuşan İzzet Ünver, madalya hedefiyle sahaya çıkacaklarını ve Türk voleybolunu zirveye taşımak istediklerini vurguladı.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi hazırlıklarını başantrenör Radostin Stoytchev yönetiminde sürdürüyor.
- 15:53 Jamie Carragher: "Yamal, aynı Messi gibi!"
- 15:49 Sandro Tonali, Newcastle'da kalmak istiyor
- 15:43 Fenerbahçe'den Afrika'da yetenek avı
- 15:38 Atilla Kuduoğlu: "Çeşme Maratonu unutulmaz bir deneyim yaşatacak"
- 15:28 Fenerbahçe'ye İtalyan orta saha!
- 15:09 Francesco Farioli'den Roma'ya ret!
- 15:04 Arkas Spor, Efeler Ligi'ne 4'üncülükle veda etti
- 14:53 Atalanta'da Ederson için 75 milyon euro!
- 14:53 Manchester City, Grealish'i elden çıkarmak istiyor!
- 14:50 Manisa Basket kader maçlarında
- 14:43 Beşiktaş'ta Paulista gelişmesi!
- 14:38 Katar Milli Takımı, Julen Lopetegui ile anlaştı
- 14:25 Giovanni van Bronckhorst'tan Leeds United açıklaması!
- 14:23 Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ilk yarılarda etkili
- 14:14 Giovanni Guidetti, VakıfBank'taki 30. kupasının peşinde
- 14:12 Ryan Babel, Kings League ile sahalara dönüyor
- 14:09 Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne hazırlanıyor
- 13:51 Fomget'in şampiyonluk maçında rakibi Galatasaray
- 13:48 Karşıyaka Voleybol'da bir ayrılık daha
- 13:48 Göztepe'de Adana öncesi eksik çok!
- 13:43 Süper Lig'in 34. haftasında derbi heyecanı
- 13:40 Lemina: "Her şeyimi vermeye hazırım"
- 13:35 Sörloth'tan geleceği için açıklama!
- 13:33 Karşıyaka basketbolunda Muhsin zirvede
- 13:21 Anadolu Efes, Panathinaikos'a karşı seriyi uzatma peşinde!
- 13:17 Napoli'de Barış Alper Yılmaz ısrarı
- 13:08 Milli boksör Esra'nın hedefi tüm turnuvalarda altın madalya
- 13:05 Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası, Peru'da başladı
- 13:02 Marsilya'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
- 12:57 Piatek için Beşiktaş iddiası!
- 12:47 Gençlerbirliği, hasreti bitirmek istiyor!
- 12:42 Marina Markova: "En iyi hücumculardan birisi olmayı hedefliyorum"
- 12:39 Galatasaray'a Brezilya'dan yeni kaleci: Gabriel Brazao
- 12:32 Tuttur'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine özel 100.000 TL bonus
- 12:15 Pelicans koçu Willie Green görevde kalıyor
- 12:14 Rockets: "Amen Thompson takas masasında değil"
- 12:12 Anthony Edwards'tan LeBron'a saygı duruşu: "Dünyanın en iyisini yendik!"
- 12:12 Bayer Leverkusen, yeni genç yeteneğini açıkladı
- 12:10 Mourinho'nun derbi silahı: Talisca!
- 12:05 Galatasaray'a Sacha Boey transferde önemli rakipler!
- 12:04 LeBron'dan emeklilik açıklaması: "Şu an bir cevabım yok"
- 11:41 Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona için mesaj!
- 11:41 Beşiktaş'tan sürpriz kanat hamlesi: Ernest Poku
- 11:25 Kerr, Rockets'a karşı 5. maç yenilgisi için: "Takımı bu maça hazırlayamadım"
- 11:22 Spoelstra: "Butler krizi, sezonumuzu derinden etkiledi"
- 11:20 Dyson Daniels, Yılın En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu seçildi
- 11:20 Fenerbahçe'de En-Nesyri ile özel görüşme!
- 11:11 Galatasaray'da Jelert belirsizliği!
- 11:04 Galatasaray'da veda kararı: Carlos Cuesta
- 10:36 Fenerbahçe, Chelsea'nin genç yıldızına talip
- 10:30 Tarih yazarı Fernando Muslera
- 10:26 Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yanıtı!
- 10:19 Milwaukee'de tansiyon yükseliyor: Giannis gidici mi?
- 10:15 Fenerbahçe'ye yeni kanat: Kang-in Lee
- 10:08 Beşiktaş'a Premier Lig'den golcü: Beto
- 10:00 Galatasaray, iki talibi için Davinson'un bonservisini belirledi!
- 09:56 İşte Galatasaray'ın Sane'ye teklifi!
- 09:41 Solskjaer'den derbide Amir'e özel görev!
- 09:33 Solskjaer'den Immobile için derbi kararı!
- 09:32 İşte Mourinho'nun derbi planı!
Jamie Carragher: "Yamal, aynı Messi gibi!"
Sandro Tonali, Newcastle'da kalmak istiyor
Francesco Farioli'den Roma'ya ret!
Atalanta'da Ederson için 75 milyon euro!
Manchester City, Grealish'i elden çıkarmak istiyor!
Sörloth'tan geleceği için açıklama!
Bayer Leverkusen, yeni genç yeteneğini açıkladı
Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona için mesaj!
Nefes kesen maçta Barcelona ve Inter yenişemedi!
Kim Min-jae sürprizi: "Geri dönüyor"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Osimhen'de 10 milyon euro indirim
-
2
Galatasaray, iki talibi için Davinson'un bonservisini belirledi!
-
3
Galatasaray'da hesaplar şaştı: 20 milyon euro!
-
4
Galatasaray, Lunin'de ısrarcı!
-
5
Fenerbahçe, Chelsea'nin genç yıldızına talip
-
6
Kim Min-jae sürprizi: "Geri dönüyor"
-
7
Galatasaray, 10'un potansiyeline güveniyor: Jankovic!
-
8
Beşiktaş'a Premier Lig'den golcü: Beto
-
9
Caner Erkin futbolu bıraktı mı? Menajeri açıkladı!
-
10
Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yanıtı!