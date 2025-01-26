Halil Özer: "MHK, derbiye Halil Umut Meler'i hazırlıyor"

Milliyet yazarı Halil Özer, Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i hazırladığını iddia etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Halil Özer: 'MHK, derbiye Halil Umut Meler'i hazırlıyor'
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26 Ocak 2025 10:28
Milliyet yazarı Halil Özer, Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i hazırladığını iddia etti.

Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası gazetedeki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Özer,  "Bence hoca artık yapamıyor. Çok fazla zorlamamak lazım. Ancak duyduğuma göre MHK Halil hocayı Galatasaray- Fenerbahçe maçına hazırlıyor. Ben aman diyeyim..." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ YÖNETTİ
Daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında görev yapan Halil Umut Meler'in yönettiği derbilerde alınan sonuçlar şu şekilde;

23.03.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
21.11.2021 Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
08.01.2023 Fenerbahçe 0-3 Galatasaray



 
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