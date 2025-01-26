Halil Özer: 'MHK, derbiye Halil Umut Meler'i hazırlıyor'

"Bence hoca artık yapamıyor. Çok fazla zorlamamak lazım. Ancak duyduğuma göre MHK Halil hocayı Galatasaray- Fenerbahçe maçına hazırlıyor. Ben aman diyeyim..." ifadelerini kullandı.



DAHA ÖNCE 3 KEZ YÖNETTİ







23.03.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

21.11.2021 Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

08.01.2023 Fenerbahçe 0-3 Galatasaray







Daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında görev yapan Halil Umut Meler'in yönettiği derbilerde alınan sonuçlar şu şekilde;23.03.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray21.11.2021 Galatasaray 1-2 Fenerbahçe08.01.2023 Fenerbahçe 0-3 Galatasaray