Halil Özer'den Fenerbahçe için paylaşım

Milliyet yazarlarından Halil Özer, Fenerbahçe için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Halil Özer'in paylaşımı şu şekilde:
"Aziz başkan istifa. Sonra Ali Koç istifa. Jesus'u beğenmezler. İsmail olmaz derler. Arkadan Mourinho'yu beğenmezler. Şimdi Aziz Başkan gelsin. İsmail gelsin. Aziz Başkan aday olur, oy vermezler. Sonra yine Aziz Başkan derler. Ali Başkana oy verirler, sonra istifa derler.
Aziz Başkan hayatını vermişi gönderdin. Ali Başkan gençliğini, servetini döktü. Yine göndermeye çalışıyorsun. Maça gelince tıss ama...
Futbolcu hata yapsın bağırmayı beklerler. Baskı filan yok. Hiç mi 15 sene öncesi tribünlerine bakmıyorsunuz? Hiç mi 3 Temmuz'da stada gelen 50 bin kadın ve çocuktan utanmıyorsunuz?"
Aziz Başkan da yıldı sizden. Hocalar da yıldı, futbolcular da. Milletin gevrek gevrek gülmesi hoşunuza mı gidiyor? Fenerbahçe kadersiz ve şanssız bir kulüp. Tüm yaşamı bıçak sırtı. İnce ip üzerinde yürüyorlar. Bir de siz tabii...
Kendi seyircisi bile o ipten itmeye hazır. Ayrıca bana ne ya. Ne haliniz varsa görün."
Halil Özer'in paylaşımı şu şekilde:
"Aziz başkan istifa. Sonra Ali Koç istifa. Jesus'u beğenmezler. İsmail olmaz derler. Arkadan Mourinho'yu beğenmezler. Şimdi Aziz Başkan gelsin. İsmail gelsin. Aziz Başkan aday olur, oy vermezler. Sonra yine Aziz Başkan derler. Ali Başkana oy verirler, sonra istifa derler.
Aziz Başkan hayatını vermişi gönderdin. Ali Başkan gençliğini, servetini döktü. Yine göndermeye çalışıyorsun. Maça gelince tıss ama...
Futbolcu hata yapsın bağırmayı beklerler. Baskı filan yok. Hiç mi 15 sene öncesi tribünlerine bakmıyorsunuz? Hiç mi 3 Temmuz'da stada gelen 50 bin kadın ve çocuktan utanmıyorsunuz?"
Aziz Başkan da yıldı sizden. Hocalar da yıldı, futbolcular da. Milletin gevrek gevrek gülmesi hoşunuza mı gidiyor? Fenerbahçe kadersiz ve şanssız bir kulüp. Tüm yaşamı bıçak sırtı. İnce ip üzerinde yürüyorlar. Bir de siz tabii...
Kendi seyircisi bile o ipten itmeye hazır. Ayrıca bana ne ya. Ne haliniz varsa görün."