Halil Dervişoğlu'na kulüp bakılıyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Halil Dervişoğlu için kulüp aranıyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Halil Dervişoğlu'na kulüp bakılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2024 09:57
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 09:58
Geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, yeni sezon planlamasında ise yer almıyor.

24 yaşındaki forvet için gelecek tekliflerin beklendiği öğrenildi.

Galatasaray ile halen üç yıllık daha sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bir kez daha kiralanması gündemde.

Halil için Avrupa'dan talip çıkması halinde ise satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery