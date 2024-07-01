Halil Dervişoğlu'na kulüp bakılıyor

Geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, yeni sezon planlamasında ise yer almıyor.
24 yaşındaki forvet için gelecek tekliflerin beklendiği öğrenildi.
Galatasaray ile halen üç yıllık daha sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bir kez daha kiralanması gündemde.
Halil için Avrupa'dan talip çıkması halinde ise satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.
24 yaşındaki forvet için gelecek tekliflerin beklendiği öğrenildi.
Galatasaray ile halen üç yıllık daha sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bir kez daha kiralanması gündemde.
Halil için Avrupa'dan talip çıkması halinde ise satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.