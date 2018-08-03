Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Tolga Zengin, Fabri'den daha iyi bir kaleci" açıklamasını Fotomaç Gazetesi yazarlarından Hakkı Yalçın yorumladı. Yalçın, bugünkü yazısında konu hakkında şunları kaleme aldı;"Gerçeklerin hakkını vermeyenler asla hak istemesin. Fikret Orman'ın konuşmasında tırnak içinde kalan bir cümleye takıldım. Tolga Zengin, Fabri'den daha iyi!". Hem zarafet hem yetenek sınavında! Peki, bir kulüp başkanı böyle konuşarak neyi ispatlamak ister? Güvenilmez bir duruşu olduğunu mu? Giden bir futbolcuya karşı vefasız olduğunu mu? Bunun kararını en iyi biçimde vicdanlar verir. Tribünlerin üzerine yürüyen Tolga Zengin'e ceza bile veremeyenler değil!"