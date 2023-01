Hakkarigücü Kadın Takımı: 'Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz'

Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun namağlup tek takımı Hakkarigücü, başarılı performansını sürdürüp liderlik iddiasını sürdürmek için yarınki karşılaşmada Beşiktaş Vodafone'u konuk edecek.



Şampiyonluk hedefiyle başladığı ligin ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Hakkarigücü, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fatih Vatan Spor ile 1-1 berabere kaldı.



Oynadığı 9 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 15 puan toplayan Hakkari ekibi, rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.



Grubunda averajla 3. sırada yer alan mavi beyazlı ekip, yarın Beşiktaş Vodafone ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.



Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine, sezon başında lige iyi başlangıç yaptıklarını, ilerleyen zamanda takımın daha iyi noktaya geldiğini söyledi.



Amaçlarının ligde kalıcı olup üst sıralarda yer almak olduğunu belirten Timur, şu değerlendirmede bulundu:



"Ligde 3. sırada bulunuyoruz. Takımımızın durumu iyi. Birinci olup çeyrek finale çıkmayı hedefliyoruz. Odaklandığımız nokta bu ve umarım başarırız. Şu an averajla 3. sıradayız. En yakın rakibimiz Hatayspor. Hafta sonu ağırlayacağımız Beşiktaş'tan 3 puanı alıp ikinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Takımda güzel bir ortam var. Oyuncularımızın hepsinin motivasyonu çok iyi. Maça da iyi hazırlandılar. Biz de teknik ekip olarak bu motivasyonu en iyi seviyede tutmak için çaba sarf ediyoruz. Umarım ligi birinci bitiririz. Transfer dönemi başladı. 2 yabancı futbolcu alacağız."



Kenyalı oyuncu Jereko: "İnşallah bu sezon şampiyon olacağız"



Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko da Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu ifade etti.



Ekip olarak maça iyi hazırlandıklarını ve galibiyetle ayrılmak istediklerini aktaran Jereko, "Tüm maçlarda iyi bir mücadele sergiliyoruz. Maça çok motiveyiz. Güzel bir takımımız var, arkadaşlarımız iyi. Her şey güzel gidiyor. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız." diye konuştu.



Oyunculardan Gamze Ekici de Beşiktaş karşılaşmasının takım için ligin en önemli maçlarından biri olduğunu dile getirdi.



Bu maçla üst sıralarda yer alma iddialarını sürdüreceklerini belirten Gamze Ekici, "İlk yarıdaki maçımız da yüksek tempoda geçmişti. Cumartesi günkü maçta da takım olarak savaşacağız." ifadelerini kullandı.



Büyük takımları Hakkari'de ağırlamanın kentin imajına ve tanıtımına büyük katkı sağladığını kaydeden Gamze, "Kız çocuklarımız açısından da iyi oluyor. Onlar da bundan etkileniyor. Her maçın bir heyecanı var. Beşiktaş maçının heyecanı daha fazla oluyor. Herkes heyecanla bu maçı bekliyor. Bu takım zor şartlarda birleşti. Birimiz Kenya'dan, birimiz Nijerya'dan birimiz Antalya'dan, Samsun'dan geldi. Hedefimiz ikincilik, üçüncülük değil kesinlikle şampiyonluğa oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





