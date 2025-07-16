16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
19:00
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
19:00
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
19:30

Hakem Oğuzhan Çakır, Petrocub-Birkirkara maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Oğuzhan Çakır, Şampiyonlar Ligi 1.eleme turunda, Petrocub-Birkirkara maçında düdük çalacak.

calendar 16 Temmuz 2025 16:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hakem Oğuzhan Çakır, Petrocub-Birkirkara maçını yönetecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Petrocub ile Birkirkara arasındaki mücadelede düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü Moldova'nın Petrocub ile Malta'nın Birkirkara takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev alacak.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran yapacak. Ozan Ergün ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.