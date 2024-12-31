Hakan Daltaban: 'Önümüzde hiçbir yapı duramaz'

Beşiktaş'ta önceki gün rekor katılımla gerçekleşen seçimde tarihi farkla başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetiminde ikinci başkan Hakan Daltaban olacak.
Daltaban, kazandıkları zaferin ardından sıcağı sıcağına düşünce ve hedeflerini Sabah Spor ile paylaştı.
İşte o açıklamalar...
"HİZMET ETMEYE GELDİK"
"Beşiktaş'a yakışan şekilde bir seçimi geride bıraktık. Camiamızın bize gösterdiği teveccühe teşekkür ederim. Rekor oy ile seçilmek, omuzlarımızdaki yükü artıracak. Biz sorumluluklarımızı biliyoruz, vakit kaybetmeden işe koyulacağız. Camiamızın tekrar kalbinin kırılmasını, duygularıyla oynanmasını kabul edemeyiz. Hizmet etmeye geldik, koltukların sahipleri olmadığımızı biliyoruz."
"BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE NE YAPI NE DE BAŞKA BİR ŞEY KALIR"
Olağanüstü seçime girmemizin sebebi, insanların kendilerini kandırılmış hissetmiş olması, vaatlerin yerine getirilmemesi ve işlerin yolunda gitmemesiydi. Bizim güven tazeleme zorunluluğumuz var. Biz çok büyük bir camiayız. Tek ihtiyacımız birlik ve beraberliği sağlamamız. Omuz omuza verirsek, bu birliği sağlarsak Beşiktaş'ın önünde ne yapı ne de başka bir şey kalır.
"TEDAVİ İÇİN REÇETE UYGULANACAK"
Geçtiğimiz yönetimin en büyük sıkıntılarından biri, futboldaki çok başlılıktı. Bizde bu olmayacak. Artık çok başlılık bitti. Takım oyunu oynamadığınız sürece hiçbirini kazanamazsınız. Bizde bir tane lider var, futbolun lideri başkanımız Serdal Adalı'dır, sorumluları da o belirleyecek. Hepimiz kendi görevlerimizle ilgileneceğiz. En büyük tablolardan biri finansal süreç, mali disiplin. Bu durum tespitini yapıp reçetesini uygulamaya başlayacağız.
"MÜCADELEYİ HEMEN BAŞLATACAĞIZ"
Ümraniye'de birlik, beraberliğini sağlamamız lazım. Başkanımız futbol ile ilgili planını, programını anlatmıştı. Bizim için sahada savaşan, mücadele eden takım olmazsa olmaz. Ben yıllardır tribünde bulunan, oralardan gelen, neler hissettiklerini bilen biriyim. Taraftarımız savaşan, mücadele eden, haykıran ve terini son damlasına kadar akıtan bir takım görmek ister. Bugünden itibaren ilk adım, bu mücadelemizi başlatmak olacaktır.
Daltaban, kazandıkları zaferin ardından sıcağı sıcağına düşünce ve hedeflerini Sabah Spor ile paylaştı.
İşte o açıklamalar...
"HİZMET ETMEYE GELDİK"
"Beşiktaş'a yakışan şekilde bir seçimi geride bıraktık. Camiamızın bize gösterdiği teveccühe teşekkür ederim. Rekor oy ile seçilmek, omuzlarımızdaki yükü artıracak. Biz sorumluluklarımızı biliyoruz, vakit kaybetmeden işe koyulacağız. Camiamızın tekrar kalbinin kırılmasını, duygularıyla oynanmasını kabul edemeyiz. Hizmet etmeye geldik, koltukların sahipleri olmadığımızı biliyoruz."
"BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE NE YAPI NE DE BAŞKA BİR ŞEY KALIR"
Olağanüstü seçime girmemizin sebebi, insanların kendilerini kandırılmış hissetmiş olması, vaatlerin yerine getirilmemesi ve işlerin yolunda gitmemesiydi. Bizim güven tazeleme zorunluluğumuz var. Biz çok büyük bir camiayız. Tek ihtiyacımız birlik ve beraberliği sağlamamız. Omuz omuza verirsek, bu birliği sağlarsak Beşiktaş'ın önünde ne yapı ne de başka bir şey kalır.
"TEDAVİ İÇİN REÇETE UYGULANACAK"
Geçtiğimiz yönetimin en büyük sıkıntılarından biri, futboldaki çok başlılıktı. Bizde bu olmayacak. Artık çok başlılık bitti. Takım oyunu oynamadığınız sürece hiçbirini kazanamazsınız. Bizde bir tane lider var, futbolun lideri başkanımız Serdal Adalı'dır, sorumluları da o belirleyecek. Hepimiz kendi görevlerimizle ilgileneceğiz. En büyük tablolardan biri finansal süreç, mali disiplin. Bu durum tespitini yapıp reçetesini uygulamaya başlayacağız.
"MÜCADELEYİ HEMEN BAŞLATACAĞIZ"
Ümraniye'de birlik, beraberliğini sağlamamız lazım. Başkanımız futbol ile ilgili planını, programını anlatmıştı. Bizim için sahada savaşan, mücadele eden takım olmazsa olmaz. Ben yıllardır tribünde bulunan, oralardan gelen, neler hissettiklerini bilen biriyim. Taraftarımız savaşan, mücadele eden, haykıran ve terini son damlasına kadar akıtan bir takım görmek ister. Bugünden itibaren ilk adım, bu mücadelemizi başlatmak olacaktır.