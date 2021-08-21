Hakan Çalhanoğlu ve Inter şovla başladı!

İtalya Ligi Serie A'da ilk hafta mücadelesinde son şampiyon Inter, konuk ettiği Genoa'yı 4-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu, müsabakada 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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Hakan Çalhanoğlu ve Inter şovla başladı!
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21 Ağustos 2021 21:25
İtalya Ligi Serie A'da ilk hafta maçında Inter, Genoa'yı ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Milan Skriniar, 14. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 74. dakikada Arturo Vidal ve 88. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Inter formasıyla ilk maçına çıkan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 77 dakika sahada kaldı. 14. dakikada ağları sarsan Çalhanoğlu, 6. dakikada Skriniar'ın golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Inter, sezonu 3 puanla açtı. Genoa ise sezona puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Inter, gelecek hafta Verona deplasmanına konuk olacak. Genoa ise Napoli'yi ağırlayacak.

ZLATAN'DAN SONRA BİR İLK: ÇALHANOĞLU

Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'ten sonra Inter formasıyla çıktığı ilk Serie A maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.


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