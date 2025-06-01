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Fenerbahçe-Konyaspor
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1-0
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0-3
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Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez sahne alarak Türk futbol tarihinde bir ilki başaran Hakan Çalhanoğlu, iki finalde de kupaya ulaşamadı.

calendar 01 Haziran 2025 00:53
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Hakan Çalhanoğlu, tarihe geçti
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Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.

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