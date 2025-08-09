10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-335'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-033'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-034'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Inter'de kalmayı tercih eden Hakan Çalhanoğlu, geleceğine dair konuştu.

calendar 09 Ağustos 2025 18:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ismi, bu yaz transfer döneminde sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı. Deneyimli futbolcunun Türkiye'ye dönme isteği olduğu öne sürüldü.

Yıldız oyuncu, Kulüpler Dünya Kupası sonrasında Inter kaptanı Lautaro Martinez ile yaşadığı gerginliği geride bıraktı. Milli futbolcu, Inter'de uzun süre forma giymek istediğini belirtti.

Hakan Çalhanoğlu, Ekol Sports'a yaptığı açıklamalarda geleceği hakkında net ifadeler kullandı.


"ALİ BEY'LE NEZAKETEN GÖRÜŞTÜM"

Fenerbahçe ile temasına değinen Çalhanoğlu, "Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Beyle görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum" dedi.

"BEN GALATASARAYLIYIM"

Milli futbolcu ayrıca, "Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.