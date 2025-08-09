Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ismi, bu yaz transfer döneminde sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anıldı. Deneyimli futbolcunun Türkiye'ye dönme isteği olduğu öne sürüldü.
Yıldız oyuncu, Kulüpler Dünya Kupası sonrasında Inter kaptanı Lautaro Martinez ile yaşadığı gerginliği geride bıraktı. Milli futbolcu, Inter'de uzun süre forma giymek istediğini belirtti.
Hakan Çalhanoğlu, Ekol Sports'a yaptığı açıklamalarda geleceği hakkında net ifadeler kullandı.
"ALİ BEY'LE NEZAKETEN GÖRÜŞTÜM"
Fenerbahçe ile temasına değinen Çalhanoğlu, "Ben Milli Takım kaptanıyım ve nezaket olarak Ali Beyle görüştüm. Ben Türkiye'de tek bir takımın hayalini kuruyorum" dedi.
"BEN GALATASARAYLIYIM"
Milli futbolcu ayrıca, "Ben Galatasaraylıyım. Benim hangi takımlı olduğum belli." şeklinde konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
