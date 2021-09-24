Hakan Çalhanoğlu: 'Milan'a gol atarsam sevinirim'

Yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Corriere dello Sport'a konuştu.Milli yıldız, "Milan'da 4 güzel yıl geçirdim. Orada birçok arkadaşım var." dedi.'Eski kulübüne ihanet ettiğine' dair gelen eleştirilere Hakan Çalhanoğlu, "Milan'da bazı zor zamanlar yaşadık. Ancak Pioli sayesinde 2 güzel sezon geçirdik. Birçok taraftar ile tanıştım, onlarla fotoğraf çektirdim ve beni sevdiklerini söylediler. Benim Milan'daki herhangi biriyle problemim yok. Eski takım arkadaşlarımın da birçoğuyla hala görüşüorum. Milan ile sorunum yok." ifadelerini kullandı.Milano derbisinde Inter formasıyla Milan'a gol atması halinde sevinip sevinmeyeceğiyle ilgili gelen soruya Çalhanoğlu, "Gol atarsam sevinirim." cevabıyla konuşmasını noktaladı.