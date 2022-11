Hakan Çalhanoğlu: 'Maçları izleyemem!'

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, İskoçya karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklalarda bulundu.



Hakan Çalhanoğlu, "Her şey iyi, güzel gidiyor. İki hazırlık maçı bizim için önemli. En son kampta iyi performans sergileyemedik. Bunların analizini yaptık. En iyi şekilde oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.



Takıma yeni katılan genç isimler Arda Güler ve Emirhan İlkhan gibi isimler için konuşan başarılı futbolcu, "Arda ve Emirhan geldi, benden 12 yaş küçükler. İkisi de çok yetenekli. İnşallah onlara en iyi şekilde yardımcı olacağız." açıklamasını yaptı.



"DÜNYA KUPASI'NI İZLEMEYECEĞİM"



Diyarbakır'da çok iyi karşılandıklarını söyleyen Interli yıldız, "Burada olduğumuz için çok mutluyum. Çok güzel karşılandık, bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Bu maç bizim için önemli, iki maç da bizim için önemli. Ciddi hazırlık maçları. Hazırlık maçı diye çıkmayacağız. Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüm. Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içimi yakacağını biliyorum. Mart ayında maçlarımız var. Bunlara iyi hazırlanacağız." diye konuştu.



Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ın oynayıp tecrübe kazanmasını gerektiğini dile getiren kaptan, "Arda ve Emirhan burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah kulüplerinde çok süre alırlar. Bazen maçlara bakınca Arda'nın sonradan oyuna girdiğini görüyorum, hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum. Koruma bir yere kadar. Tecrübe kazanması gerekiyor oynayarak. Ben de genç yaşta başladım oynamaya." ifadelerini kullandı.



Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve bir sonraki turnuvaya katılmaları için görüşleri sorulan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu gelecek turnuvaya katılırsak inşallah iyi sonuçlar alırız. Bunu da, bu maçta göstermek istiyoruz. Son kamp iyi geçmedi. Fazla da konuşmak istemiyoruz, yarın yeni bir gün. Genç kadroyuz, iyi çalışmamız gerekiyor. Gençlerin yanında tecrübeliler de var, bunları bir araya getirip iyi şekilde çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Hakan Çalhanoğlu, son olarak, "İskoçya'yı yenmek istiyoruz. Hazırlık maçı diye değil, kazanmak için çıkacağız. Gençlerin Avrupa'ya gitmesi her zaman tavsiye ettiğim bir şey. Her zaman benim isteğim bu. Türkiye iyi ve zor bir lig tabii ki. Ama Avrupa bence bakılan bir bölge. Avrupa'da oynayınca Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatın da oluyor. Benim tavsiyem genç oyunculara her zaman Avrupa'da oynamaları." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ