Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak ve 'Survivor 2030' ifadelerini kullanmıştı.
A Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.
Hakan Çalhanoğlu'nun Acun Ilıcalı ile neden bir araya geldiği ise ortaya çıktı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Hakan Çalhanoğlu "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak. Çalhanoğlu'nun söyleyeceği şarkı ve yeteneklerini sergilediği zeybek oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu oldu.
A Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.
Hakan Çalhanoğlu'nun Acun Ilıcalı ile neden bir araya geldiği ise ortaya çıktı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Hakan Çalhanoğlu "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak. Çalhanoğlu'nun söyleyeceği şarkı ve yeteneklerini sergilediği zeybek oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu oldu.