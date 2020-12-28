Hakan Çalhanoğlu ile Acun Ilıcalı'nın fotoğrafının sırrı

Hakan Çalhanoğlu'nun Acun Ilıcalı ile neden bir araya geldiği ortaya çıktı.

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Hakan Çalhanoğlu ile Acun Ilıcalı'nın fotoğrafının sırrı
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28 Aralık 2020 10:44
Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak ve 'Survivor 2030' ifadelerini kullanmıştı.

A Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Acun Ilıcalı ile neden bir araya geldiği ise ortaya çıktı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Hakan Çalhanoğlu "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak. Çalhanoğlu'nun söyleyeceği şarkı ve yeteneklerini sergilediği zeybek oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu oldu.

 

 


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