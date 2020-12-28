Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak ve 'Survivor 2030' ifadelerini kullanmıştı.A Milli oyuncunun bu paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda yorum yapıldı.Hakan Çalhanoğlu'nun Acun Ilıcalı ile neden bir araya geldiği ise ortaya çıktı. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Hakan Çalhanoğlu "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak. Çalhanoğlu'nun söyleyeceği şarkı ve yeteneklerini sergilediği zeybek oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu oldu.