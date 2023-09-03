İtalya Serie A 3. hafta karşılaşmasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 4-0'lık skorla kazandı.



Hakan Çalhanoğlu'nun 58. dakikada penaltıdan gol attığı karşılaşmada Inter'in diğer gollerini 24. dakikada Marcus Thuram, 53 ve 73. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti.



Arjantinli golcü Lautaro Martinez bu sezon üçüncü lig maçında 5. golünü kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Inter puanını 9'a yükselterek liderliğini korudu. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.



Inter önümüzdeki hafta Milano derbisinde Milan'ı ağırlayacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.



