Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a olay sözler!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olması halinde aday olacağını açıklayan camianın önde gelen isimlerinden biri olan Hakan Bilal Kutlualp, Sports Digitale'e özel açıklamalarda bulundu.
"BUNA BİRİNİN 'DUR' DEMESİ GEREKİYORDU"
Fenerbahçe'nin durumu hakkında konuşan Kutlualp, "Fenerbahçe'nin geldiği noktada öyle bir sıkıntılı durum var ki. İleri doğru baktığımız zaman her geçen sene daha kötüleşen ve kötüleşmeye devam edecek bir perspektif çiziyor bana. Buna çıkıp birisinin sorumluluk alıp, bir 'dur' demesi gerekiyordu." dedi ve şunları ekledi;
"F.BAHÇE CAMİASI BUNU KABUL ETMEZ"
"Sen Galatasaray'dan 6 şampiyonluk gerideysen, pratik olarak 20 yıl geri kalmışsın demektir. Bu, Fenerbahçe'nin kaldıracağı bir travma değil. Ya farkında değiller ya da bunu kabulleniyorlar. Fenerbahçe camiası bunu kabul etmez; bu işe bir dur demek lazım."
"ALİ KOÇ'A İNANMIYORUM, HANGİ SÖZÜNÜ TUTTU Kİ?"
Kutlualp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar üzerine, "İmza toplanırsa aday olmayacağım dedi, ben inanmıyorum. Hangi sözünün arkasında durdu ki bugüne kadar bunun arkasında dursun ? Her gün sözünü yiyor. İmza toplanırsa mecburen kongreye gidecek." ifadelerini kullandı.
"İMZA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"
İmza kampanyası başlatacaklarını söyleyen Kutlualp, "İmza kampanyası başlatıyoruz. Wyndham otelde ücretsiz imza verebilecekleri stand kuruyoruz gelip orada notere imzalarını ücretsiz verecekler." ifadelerini kullandı.
"İĞNEYİ BİRAZ DA KENDİNE BATIRACAKSIN"
Mevcut başkan Ali Koç'u eleştiren Kutlualp, "Dünyanın en iyi hocalarından biri bizde değil mi? Sen Mourinho'yla bile şampiyon olamamışsın. O zaman iğneyi biraz da kendine batıracaksın. Bunların kurabileceği en iyi kadro bu." dedi.
Ali Koç ile ilgili sözlerine devam eden Kutlualp, "Gitti Barça'ya sponsor oldu, adamlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz oldu. Arsenal taraftarıyım diyor adamlar 21 senedir kupa kazanamıyor." dedi.
"BEN BUNU GÖRÜNCE UTANIYORUM!"
Kadoköy ruhunun kaybedildiğini savunan Kutlualp, "Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu, Kadıköy'den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular emekli olduktan sonra 'ayaklarımız titriyordu' diyordu. Şimdi gelip 'Kadıköy Hatırası' yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum." sözlerini sarf etti.
"10'DA SIFIR ÇEKER Mİ BİR İNSAN?"
Seçim manifestosuna değinen Kutlualp, "2018 senesindeki seçim manifestosunda 10 madde var. Bunu okusunlar, ya 10'da 0 çeker mi bir insan? 10'da 0!" ifadelerini kullandı.
"105 TRANSFERDEN 10 TANESİ ÇOK İYİ OLSAYDI..."
Ali Koç döneminde yapılan transferler için konuşan Kutlualp, "105 tane transfer yapmışlar, öyle isimler var unutmuşum, hiç tanımıyorum, görmemişim. O kadar çok oyuncu var ki, hepsini okumak istemiyorum. 105 transferden 10 tanesi çok iyi olsaydı, sen en aşağı 2 tane şampiyonluk alırdın." dedi.
"SENİ FUTBOLCU GÖRECEK!"
Ali Koç ile ilgili eleştirilerine devam eden Kutlualp, "Sen, Galatasaray'ı ele bize müthiş bir moral gelecek, karşı tarafa da müthiş bir demotivasyon olacak. Yani tam zamanıydı. Bakıyorsun, New York'ta doğum günü kutluyor. Allah ömürler versin. Fenerbahçe'de başkan çok önemlidir. Geleceksin, burada olacaksın. Seni futbolcu görecek." dedi.
"FENERBAHÇE'Yİ DAHA KÖTÜYE GETİRMİŞSİN"
Kutlualp ayrıca, "Ali Koç geldiği zaman Galatasaray'dan iki şampiyonluk gerideydi ve 'bu kabul edilemez' diyordu. Fenerbahçe'yi bugün o günden daha kötüye getirmişsin." ifadelerini kullandı.
"HOCAYA SİZ ÖĞRETİYORSUNUZ, BELLİ"
Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar ile ilgili de konuşan Kutlualp, "Hoca her gün yapıdan bahsediyor. Bu hocanın işi değil ki. Siz öğretiyorsunuz hocaya belli, anlatmışsınız hocaya. Hoca da çıkıyor onları konuşuyor. Bir maçtan sonra konuşabilir, 2 konuşabilir. Advocaat da konuşmuştu bunu. Yapıyla mücadele edecek olan sizsiniz. Yönetimin önderliğinde hep beraber edeceğiz." açıklamasında bulundu.
"ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPARIM!"
Başkan olması haline Fenerbahçe'yi üst üste şampiyon yapacağını vaat eden Kutlualp, "Vaat ediyorum, göreve gelir gelmez Fenerbahçe'yi üst üste şampiyon yapacağım." sözlerini sarf etti.
"KULÜBÜN SAHİBİ TARAFTARDIR"
Kutlualp ayrıca, "Ben veya bir başkası vaadini tutamıyorsa gönderin. Takımınıza sahip çıkın. Hiçbir zaman yönetimler kulübün sahibi değildir. Kulübün sahibi taraftardır, temsilcisi de Kongre üyeleridir." dedi.
"LİDERİNE F.BAHÇE'DEN DAHA ÇOK AŞIK OLAMAZSIN"
Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kutlualp, "7 yaşında ilkokula başlayan bir çocuk, üniversite sınavına girecek; hala şampiyonluk göremedi. Bu beni çok rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı ve şunları ekledi;
"Liderine saygı göstereceksin ama liderine Fenerbahçe'den daha çok aşık olamazsın."
"SİZ BUNU KONTROL EDEMİYOR MUSUNUZ?"
Bilet satışları hakkında açıklamalar yapan Kutlualp, "Biletler maçtan önce satışa çıkacak. Benim genç taraftarım, bilgisiyarın başında bekliyor. Açılıyor satışa, basıyor. Bitmiş bilet. Bakıyorsunuz her yerde bilet satılıyor. Siz bunu kontrol edemiyor musunuz? Bunu siz bilmiyor musunuz, bilmiyorsanız araştırmıyor musunuz; bu nasıl oluyor diye." dedi.
"ÖLDÜREBİLDİNİZ Mİ? HAYIR!"
Fenerbahçe'nin duyguları yüksek bir camia olduğunu söyleyen Kutlualp, "Ali Şen Başkan, 96'da 'çıkarın bayrakları' dedi. Fenerbahçe, bayrakları çıkardı, şampiyon oldu. Erol Bey, 'çıkarın bayrakları' dedi. Çıkardılar, tekrar alıp sandığa koydular. Fenerbahçe'ye böyle bir ruh lazım. Fenerbahçe içinde çok büyük fırtınaları barındıran bir camiadır, duyguları çok yüksektir. Bu duyguyu yok ettiniz, öldürebildiniz mi? Hayır!" ifadelerini kullandı.
"BUNA BİRİNİN 'DUR' DEMESİ GEREKİYORDU"
Fenerbahçe'nin durumu hakkında konuşan Kutlualp, "Fenerbahçe'nin geldiği noktada öyle bir sıkıntılı durum var ki. İleri doğru baktığımız zaman her geçen sene daha kötüleşen ve kötüleşmeye devam edecek bir perspektif çiziyor bana. Buna çıkıp birisinin sorumluluk alıp, bir 'dur' demesi gerekiyordu." dedi ve şunları ekledi;
"F.BAHÇE CAMİASI BUNU KABUL ETMEZ"
"Sen Galatasaray'dan 6 şampiyonluk gerideysen, pratik olarak 20 yıl geri kalmışsın demektir. Bu, Fenerbahçe'nin kaldıracağı bir travma değil. Ya farkında değiller ya da bunu kabulleniyorlar. Fenerbahçe camiası bunu kabul etmez; bu işe bir dur demek lazım."
"ALİ KOÇ'A İNANMIYORUM, HANGİ SÖZÜNÜ TUTTU Kİ?"
Kutlualp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar üzerine, "İmza toplanırsa aday olmayacağım dedi, ben inanmıyorum. Hangi sözünün arkasında durdu ki bugüne kadar bunun arkasında dursun ? Her gün sözünü yiyor. İmza toplanırsa mecburen kongreye gidecek." ifadelerini kullandı.
"İMZA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"
İmza kampanyası başlatacaklarını söyleyen Kutlualp, "İmza kampanyası başlatıyoruz. Wyndham otelde ücretsiz imza verebilecekleri stand kuruyoruz gelip orada notere imzalarını ücretsiz verecekler." ifadelerini kullandı.
"İĞNEYİ BİRAZ DA KENDİNE BATIRACAKSIN"
Mevcut başkan Ali Koç'u eleştiren Kutlualp, "Dünyanın en iyi hocalarından biri bizde değil mi? Sen Mourinho'yla bile şampiyon olamamışsın. O zaman iğneyi biraz da kendine batıracaksın. Bunların kurabileceği en iyi kadro bu." dedi.
Ali Koç ile ilgili sözlerine devam eden Kutlualp, "Gitti Barça'ya sponsor oldu, adamlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz oldu. Arsenal taraftarıyım diyor adamlar 21 senedir kupa kazanamıyor." dedi.
"BEN BUNU GÖRÜNCE UTANIYORUM!"
Kadoköy ruhunun kaybedildiğini savunan Kutlualp, "Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu, Kadıköy'den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular emekli olduktan sonra 'ayaklarımız titriyordu' diyordu. Şimdi gelip 'Kadıköy Hatırası' yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum." sözlerini sarf etti.
"10'DA SIFIR ÇEKER Mİ BİR İNSAN?"
Seçim manifestosuna değinen Kutlualp, "2018 senesindeki seçim manifestosunda 10 madde var. Bunu okusunlar, ya 10'da 0 çeker mi bir insan? 10'da 0!" ifadelerini kullandı.
"105 TRANSFERDEN 10 TANESİ ÇOK İYİ OLSAYDI..."
Ali Koç döneminde yapılan transferler için konuşan Kutlualp, "105 tane transfer yapmışlar, öyle isimler var unutmuşum, hiç tanımıyorum, görmemişim. O kadar çok oyuncu var ki, hepsini okumak istemiyorum. 105 transferden 10 tanesi çok iyi olsaydı, sen en aşağı 2 tane şampiyonluk alırdın." dedi.
"SENİ FUTBOLCU GÖRECEK!"
Ali Koç ile ilgili eleştirilerine devam eden Kutlualp, "Sen, Galatasaray'ı ele bize müthiş bir moral gelecek, karşı tarafa da müthiş bir demotivasyon olacak. Yani tam zamanıydı. Bakıyorsun, New York'ta doğum günü kutluyor. Allah ömürler versin. Fenerbahçe'de başkan çok önemlidir. Geleceksin, burada olacaksın. Seni futbolcu görecek." dedi.
"FENERBAHÇE'Yİ DAHA KÖTÜYE GETİRMİŞSİN"
Kutlualp ayrıca, "Ali Koç geldiği zaman Galatasaray'dan iki şampiyonluk gerideydi ve 'bu kabul edilemez' diyordu. Fenerbahçe'yi bugün o günden daha kötüye getirmişsin." ifadelerini kullandı.
"HOCAYA SİZ ÖĞRETİYORSUNUZ, BELLİ"
Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar ile ilgili de konuşan Kutlualp, "Hoca her gün yapıdan bahsediyor. Bu hocanın işi değil ki. Siz öğretiyorsunuz hocaya belli, anlatmışsınız hocaya. Hoca da çıkıyor onları konuşuyor. Bir maçtan sonra konuşabilir, 2 konuşabilir. Advocaat da konuşmuştu bunu. Yapıyla mücadele edecek olan sizsiniz. Yönetimin önderliğinde hep beraber edeceğiz." açıklamasında bulundu.
"ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPARIM!"
Başkan olması haline Fenerbahçe'yi üst üste şampiyon yapacağını vaat eden Kutlualp, "Vaat ediyorum, göreve gelir gelmez Fenerbahçe'yi üst üste şampiyon yapacağım." sözlerini sarf etti.
"KULÜBÜN SAHİBİ TARAFTARDIR"
Kutlualp ayrıca, "Ben veya bir başkası vaadini tutamıyorsa gönderin. Takımınıza sahip çıkın. Hiçbir zaman yönetimler kulübün sahibi değildir. Kulübün sahibi taraftardır, temsilcisi de Kongre üyeleridir." dedi.
"LİDERİNE F.BAHÇE'DEN DAHA ÇOK AŞIK OLAMAZSIN"
Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kutlualp, "7 yaşında ilkokula başlayan bir çocuk, üniversite sınavına girecek; hala şampiyonluk göremedi. Bu beni çok rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı ve şunları ekledi;
"Liderine saygı göstereceksin ama liderine Fenerbahçe'den daha çok aşık olamazsın."
"SİZ BUNU KONTROL EDEMİYOR MUSUNUZ?"
Bilet satışları hakkında açıklamalar yapan Kutlualp, "Biletler maçtan önce satışa çıkacak. Benim genç taraftarım, bilgisiyarın başında bekliyor. Açılıyor satışa, basıyor. Bitmiş bilet. Bakıyorsunuz her yerde bilet satılıyor. Siz bunu kontrol edemiyor musunuz? Bunu siz bilmiyor musunuz, bilmiyorsanız araştırmıyor musunuz; bu nasıl oluyor diye." dedi.
"ÖLDÜREBİLDİNİZ Mİ? HAYIR!"
Fenerbahçe'nin duyguları yüksek bir camia olduğunu söyleyen Kutlualp, "Ali Şen Başkan, 96'da 'çıkarın bayrakları' dedi. Fenerbahçe, bayrakları çıkardı, şampiyon oldu. Erol Bey, 'çıkarın bayrakları' dedi. Çıkardılar, tekrar alıp sandığa koydular. Fenerbahçe'ye böyle bir ruh lazım. Fenerbahçe içinde çok büyük fırtınaları barındıran bir camiadır, duyguları çok yüksektir. Bu duyguyu yok ettiniz, öldürebildiniz mi? Hayır!" ifadelerini kullandı.