Hajduk Split'ten Dzeko'ya teklif

Hırvat kulübü Hajduk Split, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko'ya teklif yapmaya hazır...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hajduk Split'ten Dzeko'ya teklif
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09 Ocak 2025 12:56
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'ya Hajduk Split teklif yapmaya hazır...

Hırvatistan'dan Tportal'ın Bazı iş yatırımlarını Dubrovnik, Split ve Hırvatistan'a bağlı Adriyatik Denizi üzerindeki adalara yapan Edin Dzeko'nun futbolu da Hırvatistan'da bırakmaya sıcak baktığı belirtildi. Hajduk Split'in teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun ve Dzeko'nun yakın arkadaşı Ivan Rakitic'in de bu transfer için devrede olduğu kaydedildi.

HAJDUK SPLIT'İN TEKLİFİ

Hajduk'un Dzeko'ya sezon başına 2 milyon euro net maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği de kulüp kaynaklarına dayandırıldı.

BU SEZON 18 GOLLÜK KATKI

2023 yazında Inter'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Edin Dzeko, bu sezon forma giydiği 27 resmi maçta 14 gol atıp 4 asist yaptı. 

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