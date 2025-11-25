Hagi, Saint-Gilloise maçına geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, bu mücadeleyi RAMS Park'ta tribünden takip edecek.
Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, bu mücadeleyi RAMS Park'ta tribünden takip edecek.
Galatasaray efsanesi Hagi, Union Saint-Gilloise maçı öncesi RAMS Park'ta! pic.twitter.com/lk1lYrPvKl
— Sporx (@sporx) November 25, 2025