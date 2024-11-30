Hadergjonaj: '1 kişi eksik oynamamıza rağmen 3 puanı aldık'

Alanyaspor'un evinde Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta Akdeniz ekibinin ilk golünü penaltıdan kaydeden Florent Hadergjonaj, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Florent Hadergjonaj, yaptığı açıklamada "Öncelikle takım arkadaşımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok sıkı çalıştık bu hafta ve neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Trabzonspor gibi iyi bir takıma karşı bir kişi eksik oynamamıza rağmen 3 puanı aldık. Kimin gol attığına ya da asist yaptığına değil takımın başarısına odaklanıyoruz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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