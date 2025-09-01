Güven Yalçın: 'Sergen Yalçın'ın gelmesine sevindim'

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından karşılaşmada 2. golü kaydeden Güven Yalçın açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'A GELMESİNE SEVİNDİM"
Karşılaşma sonrası konuşan Güven, "Attığım gole doğal olarak sevinmedim, 4 senem ve çok güzel senelerim geçti. Sergen hocayı da iyi tanıyorum. Beşiktaş'a gelmesine sevindim." dedi.
