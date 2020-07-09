Güven Yalçın: "Hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Güven Yalçın: 'Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'
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09 Temmuz 2020 23:29
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçın 90. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Güven Yalçın açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın hedefinin Şampiyonlar Ligi olduğunu ifade eden Güven, "Gol attığım için mutluyum, attığım golle galibiyet geldiği için ayrıca mutluyum. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bu hedefi son ana kadar kovalayacağız" şeklinde konuştu.



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