Güven Yalçın: 'Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçın 90. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Güven Yalçın açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın hedefinin Şampiyonlar Ligi olduğunu ifade eden Güven, "Gol attığım için mutluyum, attığım golle galibiyet geldiği için ayrıca mutluyum. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var ve bu hedefi son ana kadar kovalayacağız" şeklinde konuştu.



