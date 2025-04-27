Gürcan Bilgiç: "Dzeko liderlik neymiş onu da gösterdi"

Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gürcan Bilgiç: 'Dzeko liderlik neymiş onu da gösterdi'
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27 Nisan 2025 11:21

Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı;

"İKİ YÜZLÜ BİR MAÇ İZLEDİK"

"Kendine özel 'garipliklerin' hüküm sürdüğü, 'ikiyüzlü' bir maç izledik aslında. Edin Dzeko'nun yorgun pasını yakalayıp, golü attı Gaziantep. Sonrasında da adam adama eşleşmeler ile Fenerbahçe takımının tüm rüzgârını aldı."

"DZEKO, LİDERLİK NEYMİŞ ONU DA GÖSTERDİ"

İyi oyuncu ile "Büyük futbolcu" arasındaki fark Dzeko... Abide sezonunda, liderlik neymiş onu da gösterdi. Sekiz rotasyon var "Mourinho'nun kadrosunda ama sahaya çıkan isimlerden hiçbiri için "Neden?" diyemiyorsunuz."

"ÖZEL BİRİNİ DE FUTBOLUN İÇİNE ÇEKSEK"

"Ustaların rahat nefes almasını sağlayacak orta saha performansına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu; Fred, Szymanski, İsmail üçlüsünü bir beraber görsek, "özel biri"ni de tekrar futbolun içine çeksek." 

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