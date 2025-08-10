10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-333'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-031'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-032'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-188'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Günay Güvenç güven verdi

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından eldivenleri giyen ve bulduğu şansı yine iyi değerlendiren Günay Güvenç, Gaziantep FK maçında tam not aldı.

calendar 10 Ağustos 2025 11:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kale Günay Güvenç'e emanet edildi.

GÜVEN VERDİ

Yeni bir kaleci transferi gerçekleşene kadar eldivenleri giymeye devam edecek olan tecrübeli kaleci, sergilediği performansla bir kez daha güven verdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
