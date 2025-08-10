Günay Güvenç güven verdi

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.



Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kale Günay Güvenç'e emanet edildi.



GÜVEN VERDİ



Yeni bir kaleci transferi gerçekleşene kadar eldivenleri giymeye devam edecek olan tecrübeli kaleci, sergilediği performansla bir kez daha güven verdi.



