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Guliashvili Samsunspor'un radarında!

Samsunspor'un, Bosna Hersek'te sezonun en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Giorgi Guliashvili'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

calendar 23 Haziran 2025 14:18
Fotoğraf: Imago
Guliashvili Samsunspor'un radarında!
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Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kırmızı-Beyazlılar'ın, Sarajevo forması giyen genç golcü Giorgi Guliashvili için temaslara başladığı öğrenildi. Golcü futbolcunun Trabzonspor'un da transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor.

GOL VE ASİSTLERİYLE PARLADI



2024-2025 sezonunda Sarajevo ile başarılı bir performans sergileyen Guliashvili, 26 maçta 16 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Bitiriciliği, ceza sahası içindeki etkili pozisyon alışı ve fizik gücüyle öne çıkan 23 yaşındaki oyuncu, birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Samsunspor'un bu transferi sonuçlandırması halinde, hücum hattına önemli bir takviye yapmış olacağı değerlendiriliyor.

(Samsun Gazetesi)


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