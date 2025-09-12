Toulouse Sportif Direktörü Viktor Bezhani, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Guillaume Restes ile ilgili konuştu.
Restes'in takımdan ayrılmasının yakın olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Bezhani, "Yakın ya da uzak diyemem." yanıtını verdi.
"TUTABİLDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"
Restes ile ilgili sözlerine devam eden Bezhani, "Takımımızda, Fransa U21 takımının düzenli oyuncusu olan mükemmel bir kaleciye sahip olduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki sezon için son derece motive olduğunu biliyoruz. Onu takımda tutabildiğimiz için çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.
Galatasaray, Guillaume Restes'in gündeme gelmesinin ardından bu transferden vazgeçmiş ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Restes'in, kulübü Toulouse ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Guillaume Restes için Galatasaray itirafı!
Toulouse Sportif Direktörü Viktor Bezhani, transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen kalecileri Guillaume Restes ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray
