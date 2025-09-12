12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Guillaume Restes için Galatasaray itirafı!

Toulouse Sportif Direktörü Viktor Bezhani, transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen kalecileri Guillaume Restes ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Toulouse Sportif Direktörü Viktor Bezhani, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Guillaume Restes ile ilgili konuştu.

Restes'in takımdan ayrılmasının yakın olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Bezhani, "Yakın ya da uzak diyemem." yanıtını verdi.

"TUTABİLDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Restes ile ilgili sözlerine devam eden Bezhani, "Takımımızda, Fransa U21 takımının düzenli oyuncusu olan mükemmel bir kaleciye sahip olduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki sezon için son derece motive olduğunu biliyoruz. Onu takımda tutabildiğimiz için çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.

Galatasaray, Guillaume Restes'in gündeme gelmesinin ardından bu transferden vazgeçmiş ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Restes'in, kulübü Toulouse ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.