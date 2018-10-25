Guardiola : 'İnsanlar ölüyorsa, kahramanlar...'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Akdeniz'deki mülteci ölümlerine dikkat çekerek, Avrupa toplumu ve büyük devletlerin bu sorunu çözmek zorunda olduğunu söyledi.İngiltere'de katıldığı bir radyo programında Akdeniz'de mülteci ölümlerinin devam ettiğini belirten 47 yaşındaki İspanyol teknik adam, kurtarma operasyonlarıyla ilgili tutumları nedeniyle İtalya ve İspanya hükümetlerini eleştirdi.Zor durumdaki mültecilere yardım etmenin hukukla değil, insanlıkla ilgili olduğunu kaydeden Guardiola,ifadelerini kullandı.İspanya'daki iç savaş döneminde insanların İngiltere, Meksika, Hollanda, Fransa ve Almanya'ya gittiğini aktaran deneyimli teknik adam,değerlendirmesinde bulundu.