Guardiola'dan United sorusuna gülücük!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.



Başarılı teknik adam, Premier Lig'deki rakipleriyle ilgili de konuşurken, "Arsenal'in ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Pazar günü Goodison Park'ta inanılmaz oynadılar. Liverpool da öyle, bu takım hala aynı karaktere sahip" dedi.



Bir basın mensubundan bu esnada gelen "Manchester United?" sorusuna önce gülen Guardiola, daha sonra ise "Sezona planladıkları gibi başlamadılar. Aynı şey Chelsea için de geçerli. Ancak hem United hem de Chelsea er ya da geç doğru ritmi bulacaktır" diye cevap verdi.



