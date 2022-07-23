Grillitsch, Brighton ile anlaşamadı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch için yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Grillitsch, Brighton ile anlaşamadı!
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23 Temmuz 2022 15:39
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda bulunan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'in isminin anıldığı bir başka takım olan Brighton Hove Albion ile anlaşamadığı ifade edildi.

İKİ TARAF DA VAZGEÇTİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Premier Lig ekibiyle görüşmelerini sürdüren Grillitsch, anlaşmanın sağlanamaması üzerine diğer seçeneklerini değerlendirme kararı aldı. İngiliz ekibinin de Avusturyalı oyuncuyu transfer etme fikrinden vazgeçtiği belirtildi.

YÜKSEK MAAŞ BEKLENTİSİ

Hoffenheim ile sözleşmesi sona eren bonservisi elinde bulunan Florian Grillitsch'in İngiliz kulübünden 1.5 milyon euro imza parası, 2.5 milyon euro maaş ve 4 yıllık sözleşme istemesinin, tarafların anlaşmasının önüne geçtiği ifade edildi.

26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla 18 lig maçında gol veya asist üretemedi.



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