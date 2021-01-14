Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı iddia edilen Gremio'nun Arjantinli stoperi Walter Kannemann için açıklama geldi.



Gremio Kulübü Başkan Yardımcısı Paulo Luz ve Kannemann'ın menajeri Martin Wainbuch, Brezilya'dan GauzhaHZ'ye açıklama yaptılar. Her iki isim de Kannemann için bir teklif olmadığını ve Fenerbahçe'den kendilerine ulaşan herhangi bir ilgi dahi olmadığı bilgisini verdi.



Kannemann'ın menajeri Martin Wainbuch, 2018 ve 2019'da Avrupa'dan iki kulübün teklifinin olduğu ancak Arjantinli stoperin Gremio'da mutlu olduğu içn bu teklifleri kabul etmediği vurgulandı.



Çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Gremio ile 29 yaşındaki stoper için görüştüğü, 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı iddia edilmişti.



San Lorenzo altyapısından yetiştikten sonra 2016'da 905 bin euro karşılığı Gremio'ya transfer olan Kannemann, Arjantin Milli Takımı'nda da 6 kez forma giydi.



