Philadelphia 76ers guardı Danny Green, takım arkadaşı Joel Embiid'i övdü ve efsane oyuncu Shaquille O'Neal'la kıyasladı.



Green, Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e verdiği demeçte, Embiid'in Shaq'a benzerlikleri üzerine şu ifadeleri kullandı:



"2.18 boyunda, 135 kilo ve çevik olması gerçeği dışında mı? Kendisi daha önce hiç görmediğimiz bir güç. Ayak hareketleri ve top hakimiyeti olan bir Shaq gibi. Onun gibi guard becerilerine sahip bir pivot görmemiştik.



Tabii ki bunun yanında oyununa da büyük emek sarfediyor. Her gün maç kasedi izleyip, kime karşı oynadığını ve rakiplerine karşı avantajlarının ne olduğunu biliyor.



Bence en büyük özelliği, ikili sıkıştırmaları görerek, takım arkadaşlarına her maç daha fazla güvenmek konusunda muazzam bir gelişme göstermesi. Doğru pasları görüyor, doğru setleri oynuyor ve böylece diğer adamların ritme girerek oyunun kolaylaşmasını sağlıyor."



Embiid, 28.9 sayı, 10.7 ribaund, 4.3 asist ve 1.5 blok ortalamaları ile sezonda oldukça dominant bir performans sergiliyor.



