Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Hall of Fame'e seçilen Carmelo Anthony ve Dwight Howard'a övgü dolu sözlerle destek verdi.



The Draymond Green Show programında konuşan Green, Anthony'nin özellikle Team USA'daki liderliğine vurgu yaptı: "Melo, o takımın birincil skor opsiyonuydu. Bu dünyanın en iyi takımı ve onun sesi tüm takımı bir araya getirirdi."



Green, 2016 Rio Olimpiyatları'nda yaşanan bir olayda, Carmelo'nun takım içindeki gerilimi bitiren sözleriyle nasıl liderlik yaptığını anlattı. "Melo o gün konuştuğunda herkes sustu. 'Hepimiz yetişkin insanlarız. Bunu uzatmaya gerek yok,' dedi ve konu kapandı," diyerek Anthony'nin etkisini hatırlattı.



Dwight Howard içinse Green, kariyerinin son yıllarında haksız eleştirilerle anıldığını söyledi: "İnsanlar Dwight'ın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu unuttu. Onun adına sevinçliyim, çünkü bunu fazlasıyla hak ediyor."



Howard, üç kez Yılın Savunmacısı seçilmiş, sekiz kez All-Star olmuş ve 2009'da Orlando Magic'i NBA Finali'ne taşımıştı. Ayrıca 2020 yılında Los Angeles Lakers ile şampiyonluk da yaşamıştı.



Green, her iki ismin de basketbol tarihine geçen figürler olduğunu belirterek, Hall of Fame onurunun yerinde bir karar olduğunu ifade etti.