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Göztepe'nin Borges inadı! Deportivo ile...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu Celso Borges'ten vazgeçmiyor.

Göztepe'nin Borges inadı! Deportivo ile...
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31 Temmuz 2018 12:07
Göztepe uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu Celso Borges'ten vazgeçmiyor.

İzmir ekibi Kosta Rikalı yıldızı ikna etti ancak bu kez de kulübüyle uzlaşamadı.

30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için Deportivo La Coruna'ya bonservis teklifi yapılacak.

Borges geçen sezon La Liga'da 32 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

Öte yandan transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Göz Göz'de forvet arayışları da sürüyor.

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