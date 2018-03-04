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Göztepe'de gol ortalaması düştü

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekibin ilk yarıda yakaladığı maç başına 1,76 gol ortalaması, ikinci devrede 0,86'ya geriledi

Kaynak: AA
Göztepe'de gol ortalaması düştü
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04 Mart 2018 13:54
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Göztepe'nin sezonun ikinci yarısında maç başına gol ortalaması düştü.

Ligin 24. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe, sezonun ikinci devresinde çıktığı 7 maçta 6 gol kaydetti.

Medipol Başakşehir maçıyla bu sezon 5. kez bir müsabakada gol atamayan Göztepe, daha önce ilk devrede Kayserispor (1-0) ve Bursaspor (0-0), ikinci yarıda ise Trabzonspor (0-0) ve Gençlerbirliği (3-0) karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamamıştı.

Ligin ilk devresinde çıktığı 17 müsabakada attığı 30 golle maç başına 1,76 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda 6 golle maç başına 0,86 gol ortalamasında kaldı.

Son 8 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, deplasmandaki son 5 maçta üç puan alamadı.

Göztepe'de bu sezon 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Sabri Sarıoğlu, 25. haftada 11 Mart Pazar günü İzmir'de oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

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